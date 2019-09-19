أخبار مصر | مراكش تستضيف الوفد المصري المشارك في برنامج التبادلات الشبابية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراكش تستضيف الوفد المصري المشارك في برنامج التبادلات الشبابية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت مراكش "المدينة الحمراء" بالمملكة المغربية وفد الشباب المصري المشارك فى فعاليات برنامج تبادل الوفود الشبابية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية والمغربية وذلك خلال الفترة من ١٥- ٢٥ سبتمبر الجاري في إطار التعاون والتبادل الثقافى والمعرفى بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.

ونظمت وزارة الشباب والرياضة المغربية جولة للوفد المصري بمنطقة أوريكا إحدى المناطق السياحية بمراكش، ويضم الوفد ٢٠ شابًا وفتاة من مختلف المجالات.

ويشارك الوفد في العديد من الفعاليات والزيارات وذلك في إطار إنماء وتوطيد العلاقات بين البلدين.

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ويأتي أسبوع الأخاء في إطار توطيد العلاقات بين البلدين من خلال الشباب، وتنفيذًا للبرنامج التنفيذي والتعاون في مجال الشباب بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ونظيرتها المغربية.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة المصرية كانت قد استقبلت، وفد شبابي من المملكة المغربية، وذلك للمشاركة في فعاليات أسبوع الاخاء المصري المغربي، والذي نفذته الوزارة من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية خلال الفترة من ١٦ - ٢٥ اغسطس ٢٠١٩ بالقاهرة والإسكندرية

واختتمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات أسبوع الإخاء المغربي وذلك في حفل فني كبير علي المسرح الروماني بمركز شباب الجزيرة.

وتضمنت فعاليات الاحتفال معرضًا للمشغولات اليدوية والتراثية المصرية المغربية، فيلم تسجيلي عن فعاليات أسبوع الاخاء، فقرات فنية لفرقة مركز الفنون للفنون الشعبية بمحافظة بورسعيد وشملت تابلوهات الصيادين، مودرن، والدبكة، بالاضافة إلى عزف فردي للمشاركة المغربية ريم السيوطي، تابلوه رقصة النوبة، التنورة، تابلوه رقصة البمبوطية، بالاضافة الي اللوحة الجماعية.