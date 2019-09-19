مصر | "الداخلية" تواصل إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وجاء أبرزها على النحو التالي:

نطاق مديرية أمن الدقهلية

ضبط قضية لنش بمحرك خارجي "بدون ترخيص"، ضبط عدد ( 600 ) متر غزل تحاويط مخالف.

إزالة أحواش سمكية وسدود مخالفة داخل المسطح المائي ببحيرة المنزلة بمساحة (2 فدان).

تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة ( 6500 متر ).

نطاق مديرية أمن دمياط

ضبط عدد ( 85 ) متر غزل شرك طير مخالف، ضبط عدد ( 40 ) متر غزل تحاويط مخالف، ضبط عدد ( 55 ) وحدة غرائز خشبية.

نطاق مديرية أمن بورسعيد

تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة ( 95 ألف متر).