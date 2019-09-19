مصر | "الداخلية" تواصل إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تواصل إزالة التعديات على بحيرة المنزلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نطاق مديرية أمن الدقهلية
ضبط قضية لنش بمحرك خارجي "بدون ترخيص"، ضبط عدد ( 600 ) متر غزل تحاويط مخالف.
إزالة أحواش سمكية وسدود مخالفة داخل المسطح المائي ببحيرة المنزلة بمساحة (2 فدان).
تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة ( 6500 متر ).
نطاق مديرية أمن دمياط
ضبط عدد ( 85 ) متر غزل شرك طير مخالف، ضبط عدد ( 40 ) متر غزل تحاويط مخالف، ضبط عدد ( 55 ) وحدة غرائز خشبية.
نطاق مديرية أمن بورسعيد
تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة ( 95 ألف متر).
ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ونهر النيل والمجاري المائية وفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يشكل إخلال بالنظام والأمن العام.