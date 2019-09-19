مصر | "الداخلية" تحبط تهريب 4 ملايين لعبة نارية محظور تداولها

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية، محاولة تهريب بضائع محظور دخولها للبلاد من بينها 4 ملايين لعبة نارية.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وصول حاوية من خارج البلاد إلى ميناء الدخيلة البحري باسم ( موظف بسفارة إحدى الدول العربية بالبلاد – مقيم بالزمالك القاهرة ) ومثبت بالأوراق مشمولها أمتعة شخصية خاصة به، وأنها تحوي كميات كبيرة من الألعاب النارية الممنوعة والمحظور استيرادها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية وجمركية والأجهزة المعنية، أسفرت أعمالها عن ضبط ( عدد 4 مليون عبوة من الألعاب النارية والشماريخ، كميات كبيرة من أدوية إنقاص الوزن، أقلام ليزر، رادع شخصي، علب هواتف محمولة فارغة )، هذا وقد بلغ وزن الحاوية ( 16 طنا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد نجحت في وقت سابق، فى إحباط محاولة تهريب "خمسة ملايين" قطعة ألعاب نارية إلى داخل البلاد، استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، وتفعيل آليات مكافحة الجرائم في شتى صورها وخاصةً جرائم التهريب التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

وفي نفس السياق أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام إحدى الشركات - الكائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة - العاشر من رمضان (بمحافظة الشرقية)، بإستيراد رسالة من خارج البلاد مشمولها عبارة عن (مستلزمات تصنيع كراسي) داخل إحدى الحاويات – على غير الواقع والحقيقة – وأنها تحوى بداخلها على أصناف محظور دخولها داخل البلاد "ألعاب نارية، وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة من إدارة البحث والجهات المعنية جمركية لجرد مشمول الرسالة، حيث أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد "5،000،000" خمسة ملايين قطعة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام وزنت حوالي 15 طنا).