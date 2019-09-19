مصر | "على مساحة 200 متر".. تفحم مصنع غزل ونسيج بمنطقة كفر الجبل بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "على مساحة 200 متر".. تفحم مصنع غزل ونسيج بمنطقة كفر الجبل بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن مصنع الغزل والنسيج الذي شب فيه الحريق بمنطقة كفر الجبل، اليوم الخميس، مكون من طابق واحد، وأن النيران التهمت محتويات المصنع بالكامل، مما أسفر عن تفحمه، مبينة أن المصنع المتفحم كان على مساحة 200 متر، وأن الحريق لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.

وكان نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، في السيطرة على حريق شب بمصنع غزل ونسيج بمنطقة كفر الجبل، بنطاق قسم شرطة الهرم، غرب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة، ونشوب حريق، بمصنع غزل ونسيج بمنطقة كفر الجبل، بنطاق القسم.

وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وصحبتهم قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة النيران، والسيطرة عليها دون وقوع أي خسائر بشرية.

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وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات

وفي سياق آخر كانت معاينة ضباط الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، كانت قد كشفت أن ماسا كهربائيا السبب في نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة صفط اللبن، بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، مما تسبب في تفحم محتويات الشقة، بعدما تلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة ووجود حريق بشارع محمد عرفة بمنطقة طفط اللبن، بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعلى الفور انتقل اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، والقوة المرافقة له، مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من محاصرة النيران، والسيطرة عليها، دون وقوع أي خسائر بشرية.

