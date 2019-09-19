مصر | رفض استئناف نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق على حبسه بـ"خلية الأمل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض استئناف نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق على حبسه بـ"خلية الأمل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من الناشط السياسي الفلسطيني رامي شعث، نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، نبيل شعث، على قرار حبسه لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل"، وذلك بحسب ما صرح به محامي المتهم.

وكانت النيابة العامة، قررت أمس الإثنين، حبس "رامي شعث"، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالانضمام إلى جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها.

وتضم القضية عددا آخر من المتهمين المحبوسين احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية، بينهم المحامي زياد العليمي، والصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، وآخرين.



وذكرت النيابة العامة أن "رامي شعت" متهم في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بالاشتراك مع أعضاء في خلية الأمل التي يجرى التحقيق معها.