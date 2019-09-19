مصر | بـ"كفر الجبل".. السيطرة على حريق مصنع غزل ونسيج في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"كفر الجبل".. السيطرة على حريق مصنع غزل ونسيج في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، في السيطرة على حريق شب بمصنع غزل ونسيج بمنطقة كفر الجبل، بنطاق قسم شرطة الهرم، غرب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة، ونشوب حريق، بمصنع غزل ونسيج بمنطقة كفر الجبل، بنطاق القسم.

وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وصحبتهم قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة النيران، والسيطرة عليها دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات

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وفي سياق آخر كان حريق هائل قد اندلع في كابل كهرباء بمركز كرداسة، مساء اليوم الاثنين، وتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق قبل وصول رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة ونشوب حريق بمحول كهرباء، بمنطقة ترعة العياط نطاق مركز كرداسة، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وبوصول قوات الحماية المدنية، تبين تمكن الأهالي من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأفاد شاهد عيان أن الحريق نشب بمحول الكهرباء، وإمتد لورشتين مجاورتين، بسبب تأخر قوات الحماية المدنية، وأن الأهالي تمكنوا من السيطرة على الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية.

كما تبين أن الأهالي أبلغوا الخط الساخن لشركة الكهرباء، لقطع التيار الكهربائي عن محول الكهرباء، تجنبا لحدوث أي إنفجار وتبين وصول فريق فني لمكان الحريق، لمعرفة سبب نشوب الحريق، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم حدوت أي حرائق مرة أخري، وواصل قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، عمليات التبريد لمنع تمدد النيران مرة أخري، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

