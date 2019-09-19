مصر | بلاغ يتهم "أبو فجر" بتلقي 350 ألف دولار للتحريض ضد الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم "أبو فجر" بتلقي 350 ألف دولار للتحريض ضد الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم صباح اليوم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية، قيد تحت رقم 5672 لسنة 2019 بلاغات محام عام أول، اتهم فيه العميل الهارب مسعد أبو فجر بالتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والداخلية وقيادات الدولة.

ونص محمود في بلاغه، أن المقدم ضده البلاغ الهارب حاليا إلى إيرلندا مسعد أبو فجر والمعروف بعلاقاته الوثيقة بجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، خلال الفترة السابقة عقد اجتماعات دورية مع القيادات الهاربة والتنظيم الإرهابي لجماعة الإخوان، للتخطيط والتآمر ضد مصر، وأنه تلقى تعليمات من تلك القيادات للتحريض على مؤسسات الدولة واستهداف قياداتها ونشر أخبار كاذبة وتشويه سمعة مصر في الخارج، مضيفا أن العميل الهارب أيمن نور أحد القيادات الإخوانية الهاربة قد رتب لقاء جمع بين العميل الهارب مسعد أبو فجر وضابط مخابرات تركي داخل مقر المخابرات التركية في إسطنبول خلال الفترة السابقة.