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مصر | بلاغ يتهم "أبو فجر" بتلقي 350 ألف دولار للتحريض ضد الجيش

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تقدم صباح اليوم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية، قيد تحت رقم 5672 لسنة 2019 بلاغات محام عام أول، اتهم فيه العميل الهارب مسعد أبو فجر بالتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والداخلية وقيادات الدولة. 

ونص محمود في بلاغه، أن المقدم ضده البلاغ الهارب حاليا إلى إيرلندا مسعد أبو فجر والمعروف بعلاقاته الوثيقة بجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، خلال الفترة السابقة عقد اجتماعات دورية مع القيادات الهاربة والتنظيم الإرهابي لجماعة الإخوان، للتخطيط والتآمر ضد مصر، وأنه تلقى تعليمات من تلك القيادات للتحريض على مؤسسات الدولة واستهداف قياداتها ونشر أخبار كاذبة وتشويه سمعة مصر في الخارج، مضيفا أن العميل الهارب أيمن نور أحد القيادات الإخوانية الهاربة قد رتب لقاء جمع بين العميل الهارب مسعد أبو فجر وضابط مخابرات تركي داخل مقر المخابرات التركية في إسطنبول خلال الفترة السابقة.

واتفقوا على أن يقوم هذا الخائن أبو فجر بنشر فيديوهات مسجلة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يحرض فيها على مصر ومؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش المصري ويستهدفها بأخبار كاذبة جملة وتفصيلا لإثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد والاضرار بالمصالح العليا لها وتهديد الأمن القومي المصري وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد، مشيرا إلى أن الهارب أبو فجر تسلم خلال هذا اللقاء 350 ألف دولار من ضابط المخابرات التركي لبث فيديوهات متفق عليها والتي تم تسجيلها في إسطنبول في محاولة لخلق فوضى في البلاد. 

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ مسعد أبو فجر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للبلاد، وإخطار الإنتربول الدولي لإدارج اسم المقدم ضده البلاغ مسعد أبو فجر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه في الاتهامات الموجهه إليه، وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.

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