مصر | بلاغ يتهم "أبو فجر" بتلقي 350 ألف دولار للتحريض ضد الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم "أبو فجر" بتلقي 350 ألف دولار للتحريض ضد الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونص محمود في بلاغه، أن المقدم ضده البلاغ الهارب حاليا إلى إيرلندا مسعد أبو فجر والمعروف بعلاقاته الوثيقة بجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، خلال الفترة السابقة عقد اجتماعات دورية مع القيادات الهاربة والتنظيم الإرهابي لجماعة الإخوان، للتخطيط والتآمر ضد مصر، وأنه تلقى تعليمات من تلك القيادات للتحريض على مؤسسات الدولة واستهداف قياداتها ونشر أخبار كاذبة وتشويه سمعة مصر في الخارج، مضيفا أن العميل الهارب أيمن نور أحد القيادات الإخوانية الهاربة قد رتب لقاء جمع بين العميل الهارب مسعد أبو فجر وضابط مخابرات تركي داخل مقر المخابرات التركية في إسطنبول خلال الفترة السابقة.
وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ مسعد أبو فجر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للبلاد، وإخطار الإنتربول الدولي لإدارج اسم المقدم ضده البلاغ مسعد أبو فجر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه في الاتهامات الموجهه إليه، وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.