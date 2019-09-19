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مصر | وزير الداخلية يكرم لاعبي اتحاد الشرطة الفائزين في دورة الألعاب الأفريقية

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أناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية لتكريم (عدد 12 من لاعبي اتحاد الشرطة الرياضي) لفوزهم بالمراكز الأولى وحصدهم عددا من الميداليات الذهبية، الفضية، والبرونزية في ألعاب ( الملاكمة، القوس والسهم، السلاح، المصارعة، الجودو، الكانوى والكياك) بدورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت بالمملكة المغربية، والبطولة العربية للناشئين والشباب للريشة الطائرة التي أقيمت بالمملكة الأردنية في أغسطس 2019 ).
ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، إيمانًا برسالة السامية وتقديرًا لما أظهره اللاعبين من تميز وقدرٍ عالٍ من المسئولية الوطنية.

وكان قد وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمكافأة 435 من رجال الشرطة، 217 ضابطًا، و214 فردًا، و4 مجندين، نظرًا لجهودهم وتميزهم في أداء عملهم، والتي أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، خلال يوليو وأغسطس 2019.

حيث شملت قائمة المكرمين 435 ضابطًا وفردًا ومجندًا بمديريات أمن "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية، ودمياط، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، وبنى سويف، وقنا، والأقصر، وقطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات".

وجاء ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، والتي كانت ولا تزال محل تقدير من الجميع، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.

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