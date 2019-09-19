مصر | وزير الداخلية يكرم لاعبي اتحاد الشرطة الفائزين في دورة الألعاب الأفريقية

ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، إيمانًا برسالة الرياضة السامية وتقديرًا لما أظهره اللاعبين من تميز وقدرٍ عالٍ من المسئولية الوطنية.

وكان قد وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمكافأة 435 من رجال الشرطة، 217 ضابطًا، و214 فردًا، و4 مجندين، نظرًا لجهودهم وتميزهم في أداء عملهم، والتي أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، خلال يوليو وأغسطس 2019.

حيث شملت قائمة المكرمين 435 ضابطًا وفردًا ومجندًا بمديريات أمن "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية، ودمياط، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، وبنى سويف، وقنا، والأقصر، وقطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات".

وجاء ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، والتي كانت ولا تزال محل تقدير من الجميع، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.