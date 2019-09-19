مصر | "لصوص وهاربون".. تعرف على جهود شرطة النقل خلال 24 ساعةً

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- ضبط (أحد الأشخاص - سبق اتهامه في 17 قضية متنوعة، ومحكوم عليه في 4 قضايا آخرهم قضية "شروع في سرقة") حال قيامه بسرقة حافظة نقود من أحد المواطنين أثناء تواجده بمحطة النقل العام بقليوب.
- ضبط (أحد الأشخاص) حال قيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى المواطنات، وذلك أثناء تواجدها بإحدى محطات السكك الحديدية.
- ضبط (أحد الأشخاص - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 10 قضايا "تبديد" بمدد حبس مختلفة) حال تواجده بمحطة مترو أنفاق شبرا الخيمة.
- ضبط (سيدة) حال قيامها بسرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالي من إحدى المواطنات أثناء تواجودها بمحطة مترو أنفاق البحوث.
- ضبط (أحد الأشخاص) لحيازته (لفافة ورقية بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 200 جرام - 50 جرام لمخدر الحشيش) حال تواجده بمحطة سكك حديد أسوان.
- ضبط (أحد الأشخاص - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية "تبديد") أثناء قيامه بعرض عددٍ من تذاكر قطارات الدرجة الثانية المكيفة للبيع بأزيد من سعرها الرسمي، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة.
- ضبط (أحد الأشخاص) أثناء قيامه بعرض عدد من تذاكر الدرجة الثانية المكيفة لبيعها بأزيد من سعرها الرسمي، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد أسيوط.
- ضبط (عاطل – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 6 قضايا متنوعة)، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 15 جراما – مبلغ مالي )، وذلك حال تواجده بموقف النقل العام بشبرا الخيمة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.