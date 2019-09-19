شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يستقبل دفعة «83 إعلام القاهرة» بقيادة الكاتب الصحفي محمد أمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وفد الدفعة 83 إعلام القاهرة، بقيادة الكاتب الصحفي محمد آمين، رئيس مجلس أمناء جريدة «المصرى اليوم».

استمع الوفد إلى شرح من الفريق ربيع عن أبرز الإنجازات التي تمت بالمجرى الملاحى ومشروع قناة السويس الجديدة، ودورها في زيادة الإيرادات وحركة العبور.

أشاد «ربيع» بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تمويل حفر القناة من أموال المصريين لتكون مصرية خالصة فكرا وتخطيطا وتمويلا فضلًا عن تنفيذها في عام واحد.

أشاد «ربيع» بإرادة المصريين وحبهم لوطنهم واستجابتهم لدعوة الرئيس السيسي لتمويل القناه، مؤكدًا أن الإرادة المصرية هي كلمة السر في حفر القناة الجديدة.

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طالب «ربيع» الإعلاميين بنشر الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية في كل ربوع الوطن، وزراعة ثقافة الأمل والعمل ومواجهة الشائعات بالحقائق.

من جهته، وجه الكاتب الصحفى محمد آمين الشكر للفريق «ربيع» وهيئة قناة السويس، مؤكدا أن الرئيس السيسي كسب ثقة المصريين ووطنيتهم.

قال إن ذلك «تجسد في طوابير المصريين لدفع أموالهم لتمويل حفر القناة الجديدة في سابقة هي الأولى من نوعها لتمويل قناة مصرية عالمية».

أضاف: «إنجاز القناة الجديدة يعكس وجه مصر الجديدة»، معربا عن ثقته بأن «مصر على الطريق الصحيح بقيادة السيسي رغم معاناة الإصلاح الاقتصادى».

وفى نهاية الزيارة، تبادل الكاتب محمد آمين والفريق أسامة ربيع درع الدفعة 83 إعلام القاهرة ودرع هيئة قناة السويس.