شكرا لقرائتكم خبر عن في إطار «مبادلة الديون»..مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية لإنشاء 10 صوامع بـ360 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مصر وايطاليا،، مشروع إنشاء 10 صوامع رأسية وتطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على قطاع إدارة القمح بقيمة 360 مليون جنيه في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية المصرية، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير جامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدي القاهرة، واللواء شريف باسيلى، رئيس الشركة القابضة للصوامع، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويهدف المشروع إلى إنشاء عدد 10 صوامع حقلية رأسية بمناطق إنتاج القمح في 3 محافظات هي الشرقية والمنوفية، وتنفذه الشركة القابضة للصوامع والتخزين.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن اتفاق اليوم يأتي في إطار الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وهو عبارة عن استخدام هذه الديون في مشاريع تنموية بدل من دفعها إلى الجانب الإيطالي، ما يساعد في تحسين حياة المواطنين المصريين، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 350 مليون يورو، مؤكدة متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القوية بين مصر وإيطاليا.

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وأضافت الوزيرة، إن الوزارة تضع ضمن أولوياتها توفير التمويل التنموي لقطاع التموين نظرا لدوره في توفير احتياجات المواطنين خاصة من القمح، موضحة أن هناك تعاون مستمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل تنفيذ برامج تنموية يستفيد منها المواطن المصري خاصة في المحافظات الأكثر احتياجا التي تساهم في خلق فرص العمل، وأكدت الوزيرة، أن هناك تنمية حقيقية نراها على أرض الواقع من وجود مشروعات توفر خدمة للمواطن المصري.

وأشار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هذا المشروع من أهم المشروعات لتخزين الصوامع على أفضل تكنولوجيا حديثة في أكبر 3 محافظات تنتج القمح وهي الشرقية والمنوفية والمنيا، مقدما الشكر لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على دورها في انجاز هذا الاتفاق.

وذكر السفير جامبولو كانتيني، سفير إيطاليا لدى القاهرة، أن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية يركز على تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر وهو يعد من أهم البرامج التنموية التي تدعمها الحكومة الإيطالية.

وأوضح أن هذه الاتفاقية هي جزء من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وسيتم تنفيذها في 3 محافظات، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى زيادة قوة التخزين في مصر، ويتضمن دخول تكنولوجيا جديدة في الموارد الطبيعية، وأكد أن الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي تستهدف دعم الشعب المصري في إطار الاستراتيجية المصرية.