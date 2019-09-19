شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يسلم شهادات تخرج أول دفعة للمتدربات على الحياكة والتفصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم محمد سعفان، وزير القوي العاملة، الخميس، شهادات التخرج لأول دفعة للمتدربات من أكاديمية تعليم فنون الحياكة والتفصيل التابعة للنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بأبوقير، والتي تعتبر أول نقلة نوعية في تاريخها بالاهتمام بتدريب العمال ورفع مستوى أدائهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، فضلا عن تخريج متدربات ومتدربين لسوق العمل، ويأتي ذلك إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والنقابة، في إطار عمليات التطوير المستمرة التي تقوم بها.

جاء ذلك في الاحتفالية التي نظمتها النقابة، بحضور عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، وعلي غالي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لحليج الأقطان.

ووجه رئيس النقابة العامة رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي مفادها أن «جميع عمال مصر، وفي القلب منهم عمال الغزل والنسيج، كانوا ولا زالوا وسيظلون صمام الجبهة الداخلية لمصر، بجنودها البواسل خير أجناد الأرض وعمالها حماة جبهتها الداخلية، سنحمي بلدنا من أهل الشر، مؤكدًا أنه لا مكان بيننا للخونة وأنهم إلى زوال».

أكد الوزير أن «القوى العاملة تهتم اهتمامًا بالغًا بتطوير ملف التدريب في مصر خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، وأن الوزارة على أتم استعداد للتعاون مع أي جهة من شأنها أن تسهم في رفع شأن التدريب عاليًا، لما له من نفع كبير على شباب الوطن».

قال الوزير إن النقابة العامة للغزل والنسيج لها أن تفخر بما أحرزته في هذا المجال من إضافة جليلة للمجتمع المصري خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أننا سنتابع الدورات التي سيتم تنفيذها وسنقوم بتكريم المتفوقين والأوائل دعمًا لهم وتشجيعًا على بذل المزيد من الجهد، مؤكدا أن الوزارة ستمنح المتدربات شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص بمزاولة الحرفة للعمل بموجبها.

ووجه الوزير بمنح إحدى المتدربات المتفوقات ماكينة خياطة، مقدمة من وزارة القوى العاملة، تقديرًا لها على اجتهادها وتفوقها، كي تبدأ مشروعها الخاص للوصول إلى مستقبل أرحب لها ولأسرتها.

وشدد الوزير على أهمية متابعة المتدربات المتخرجات من الدورة خلال المرحلة القادمة، للتعاون معهن في حال أرادت إحداهن أن تفتح مشروعًا خاصًا بها، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر، كي نسهم في وضع لَبِنَة للمشروعات الصغيرة اعتمادًا على تطوير آلية التدريب.

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وأكد الوزير أن الدولة المصرية تخطو خطىً جبارة غير مسبوقة لتوفير مستقبل آمن وحياة كريمة لجميع المواطنين المصريين وتحقيق أحلامهم، وجعلها واقعًا ملموسًا على أرض الواقع.

وأضاف أن أهل الشر يكرهون ما تُنجزهُ الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات قومية كُبرى عملاقة، فيسارعون بنشر الشائعات المغرضة التي تبغي الهدم وتكره ما تقوم به الدولة المصرية من بناء وتطوير.

وقال: «أطلبُ منكم جميعًا أن تكونوا على قلبِ رجل واحد، وأن نكون يدًا واحدة لدحر قوى الشر التي تكره هذا البلد، الذي يعتبر مآوانا الوحيد وميراثنا لأبنائنا وأحفادنا».

واختتم الوزير: «سلحوا أنفسكم بالمعرفة التي تقيكم شر نشر الشائعات، لا تسمحوا لأحد أن يتلاعب بعقولكم، فمصرُ على طريقها الصحيح كي تكون في مصاف الدول المتقدمة، واعلموا جيدًا ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات كبيرة تخطت حاجز 4 تريليون جنيه لتحقيق أحلامكم وتحصين مستقبل أبنائكم، فمصرُ أمانة في أيدينا جميعًا ندافعُ عنها بكل ما أوتينا من قوة، وندفعُ في سبيل الذود عنها كل غالٍ ونفيس».

من جانبه، رحب عبدالفتاح إبراهيم بوزير القوى العاملة الذي يكرم تخرج أول دفعة للمتدربات، والذي اعتبره جنيًا لثمار ما زرعه الوزير من اهتمامه الجاد بتطوير ملف التدريب في مصر.

أضاف أن ما نشهده اليوم يعتبر علامة فارقة في تاريخ النقابة العامة للغزل والنسيج باعتباره نقلًة نوعية، وتعاونًا كبيرًا غير مسبوق بين النقابة والوزارة، والتي قامت بعقد الامتحانات لجميع المتدربات، ومن اهتمامها البالغ بتطوير ملف التدريب، والذي أصبح بفضل هذه الجهود تدريبًا فعليًا وواقعيًا، باعتباره من أسس تقدم الدولة المصرية.

وأكد أن نقابة الغزل والنسيج تتعاون مع الوزارة في دعم ملف التدريب، لما له من عائد اقتصادي كبير على الدولة المصرية التي نسعى جميعًا لتحسين جميع أوضاعها.

وقدم إبراهيم درع النقابة العامة للغزل والنسيج لوزير القوى العاملة تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة واهتمامه الكبير بتطوير ملف التدريب في مصر.