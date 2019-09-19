شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشكل لجان لمتابعة كفاءة العمل بالمستشفيات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قراراً بتشكيل لجنة للمرور الدورى على المستشفيات الحكومية بنطاق أحياء الوراق وشمال الجيزة وبولاق الدكرور والعجوزة والدقى وجنوب الجيزة والعمرانية والهرم.

وأوضح محافظ الجيزة أن اللجنة تختص بمتابعة مدى انتظام العمل بالمستشفيات من قبل الأطباء والإداريين والأجهزة المعاونة وبيان السلامة الإنشائية للمبانى والمنشآت والأنظمة الكهروميكانيكية ومدى توافقها مع المعايير الطبية والهندسية.

وووجه راشد بضرورة التأكد من مدى توافر الأجهزة الطبية والأدوية وصلاحيتها للاستخدام فى علاج المرضى بالمستشفيات وانتظام أعمال الصيانة والإشراف على أن يتم ذلك مرتين أسبوعيا.

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كما أشار قرار المحافظ إلى أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة رئيس مدينة الجيزة وعضوية كلاً من وكيل وزارة الصحة بالجيزة ومدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالجيزة إضافه الى مهندس متخصص بالأجهزة الطبية بالمديرية ومهندس كهرباء ومهندس مدنى ومهندس ميكانيكا من رئاسة مدينة الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة أن اللجنة ستقوم بمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المستهدفة والعمل على تحسينها بشكل دائم وفق ما يتماشى مع خطة الدولة وتوجيهات قيادتها السياسية الهادفة لتوفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين .

كما شدد المحافظ على المرور الدورى على المستشفيات والوحدات الطبية بكافة الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من تقديم الرعاية الطبية للمواطنين ومواجهة أى مخالفات وإزالة أى معوقات تواجه القائمين على العمل.