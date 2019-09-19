الأوقاف المصرية ضيف شرف مؤتمر موسكو العلمى الدولى "الإسلام فى زمن العولمة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الاوقاف المصرية، إن وزير الأوقاف المصرى، سيكون ضيف شرف على المؤتمر العلمى الدولى المقرر انعقاده بالعاصمة الروسية موسكو تحت عنوان:" الإسلام فى زمن العولمة: "التراث الإسلامى وحوار الثقافات".
يعقد المؤتمر الدولى يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 سبتمبر 2019م، وسيوجه معاليه كلمة للمؤتمر فى جلسته الافتتاحية، حول "فقه المواطنة ، والعيش الإنسانى المشترك".
وتتولى الإدارة الدينية لمسلمى روسيا الاتحادية ومجلس شورى المفتين لروسيا الاتحادية تنظيم وإدارة المؤتمر وسط حضور دولى حاشد.
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