شكرا لقرائتكم خبر عن مطران سوهاج للقساوسة: اجذبوا الناس للتعلق بالله لا بكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الأنبا باسليوس فوزى مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك بكهنة الإيبارشية، وذلك للمرة الثانية بعد سيامته الأسقفية أمس الأربعاء.

وعقد الاجتماع الشهرى الثانى بدار المطرانية بسوهاج، حيث بدأ الاجتماع بالصلاة ثم كلمة روحية بعنوان (الكاهن رائحة المسيح الزكية) وقال فيها إن الكاهن لا يقدم ذاته، إنما يجب أن يقدم المسيح.

وأضاف المطران: الكاهن يجذب الناس لا للتعلق به، وإنما للاقتراب والتعلق بالرب مضيفًا: يجب أن تكون عظة الكاهن هى المجال الذى يفحص نفسه من خلالها قبل أن يقدمها للآخرين.

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واستكمل: الشجرة المخضرة جميلة، لكن الأجمل هى أن تكون مثمرة "الشجرة تعرف من ثمارها" فلابد أن يتخطى الكاهن المظاهر ويبحث عن الثمار، موضحًا: الكاهن لا يحتاج إلى إعلانات؛ لأن الثمار الروحية تعلن عن ذاتها.

وتضمن الجزء الثانى من الاجتماع توجيهات رعوية لأسلوب عمل لجان الخدمة، وتنظيم العمل بالرعايا فى الإيبارشية.

وفى نهاية اليوم تم الاحتفال بعيد السيامة الكهنوتية السابع والأربعين للأنبا يوسف أبو الخير، المطران الفخرى لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.

جدير بالذكر أن فعاليات الاجتماع الشهرى الأول قد عقدت فى شهر أغسطس الماضى.