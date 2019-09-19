خبراء فى علاج العمود الفقرى وأورام قاعدة الجمجمة بمستشفى المعادى العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الخبير العالمي الأستاذ الدكتور جاك مانيو، خبير جراحات الأنف والأذن الدقيقة وأورام قاعدة الجمجمة وزراعة القوقعة والحنجرة بجامعة مارسيليا بفرنسا، والأستاذة الدكتورة أليساندرا روسو خبيرة جراحات تكميل تشوهات الاذن الخارجية وذلك في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 11 اكتوبر القادم. Advertisements كما يستضيف المجمع الأستاذ الدكتور مدحت ميخائيل أستاذ علاج الآم العمود الفقرى والانزلاق الغضروفى (بدون جراحة) رئيس اتحاد جمعيات علاج الالم بالولايات المتحدة الامريكية فى الفترة من 7 وحتى 17 اكتوبر القادم. وتستقبل المستشفيات حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

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