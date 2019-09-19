شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء توقع عقدا لتوسيع محطة البلاط بتكلفة 80 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت صباح اليوم الخميس، المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة ABB العقد رقم (26/2018/2019 ) لتنفيذ مشروع توسيع محطة محولات بلاط جهد 220/66/33/11 ك.ف.

وأوضحت مشالى فى بيان لها أن حجم الأعمال يتضمن (2) ممانع سعة 25 م. فار جهد 220 ك.ف ومهمات نقط التعادل ومهمات إطفاء الحريق ، وعدد (2) خلية ممانع جهد 220 ك.ف من النوع التقليدى، ومهمات الوقاية ومهمات الاتصالات الخاصة لمحطة محولات بلاط والمحطة المقابلة (شرق العوينات ) والأعمال المدنية الخاصة بالتوسيع. Advertisements وأضافت أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالى 80 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل ضمن المشرعات الإستراتيجية ، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (8) شهور+ شهرين سماح من تاريخ أمر الإسناد الصادر فى 29/8/2019 .

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