شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود ينشر صوره بالقاهرة ويعلق: "أجمل مدن العالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم المصرى الكندى العالمى مينا مسعود بطل فيلم ديزنى"Aladdin"، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، الفيس بوك، أول صورة له بالقاهرة، قبل التوجه للمشاركة بمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، معلقا "أجمل مدن العالم".

وكان النجم المصرى الكندى العالمى مينا مسعود بطل فيلم ديزنى"Aladdin" إلى القاهرة ، وصل للقاهرة فى زيارة خاصة يشارك خلالها بمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.

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وتأتى دعوة النجم العالمى المصرى الكندى للمهرجان، بتعاون بين مهرجان الجونة السينمائى مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، من أجل دعم الأجيال الثانية، والثالثة من أبناء المهاجرين المصريين، حيث تمكن هذه المبادرة المهرجان أن يصبح منصة مثالية لصناع الأفلام من كل الخلفيات والأصول وأن يوسع مداه فى دوائر الصناعة العربية والعالمية.

واستطاع النجم المصرى الكندى الشاب مينا مسعود أن يحتل مكانة متقدمة فى مجال السينما مؤخرًا ليس فقط لاختياره لتجسيد شخصية علاء الدين فى فيلم ديزنى"Aladdin" ، وإنما لأن الفيلم تخطت إيراداته المليون دولار أمريكى وهو الأمر الذى سيجعل من مينا واحد من أكثر النجوم قبولاً فى الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح الفيلم عالميًا.