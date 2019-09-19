شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على ميكس كل حاجة والعكس.. شوف أكاذيب المقاول الهارب ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يثبت المقاول الهارب محمد على فى جميع فيديوهاته حقيقة واحدة، وهى تناقض أقواله التى تفضح أكاذيبه، وهو ما يرصده الزميل حسن مجدى فى حلقة اليوم تحت عنوان «محمد على ميكس كل حاجة والعكس»، والتى تكشف تناقضات وأكاذيب خرج بها على الشعب المصرى مستهزئا بوعه.

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تصريحات متضاربة أدلى بها المقاول الهارب محمد على، حيث رفض فكرة العودة لمصر وإبداء رأيه داخلها، قائلاً: "هو أنتو فكرنى عبيط عايزنى أناضل من مصر"، وفى نفس الوقت يطالب الشباب بالنزول بدلاً منه فى الميادين والتظاهر نيابة عنه.

ويأتى محمد على مرة أخرى ليطل علينا بتصريحاته، فيقول: "أنا ماليش دعوة بسياسة ولا نيلة كل اللى أنا عايزه الفلوس بتاعتى"، وفى فيديو آخر يعكس كلامه تماما، قائلاً: "والله العظيم أنا كان ممكن أعيش برنس وأخد الفلوس وأطلع برة وأعيش باشا"، معترفا بأكاذيبه:"هما مأخدوش فلوسى أنا اللى عملت الخناقة دي".

ويواصل المقاول الهارب تصريحاته المتضاربة حيث قال: "أنا شقيت فى البلد من غير واسطة ولما خرجت من الإعدادى كنت ضايع خالص ودخلت دبلوم ومعايش لغة وكنت فضيحة"، ويأتى من جهة أخرى ليخبر متابعيه على مواقع التواصل أن مصر ماشية بالوسايط والفلوس وهو ما لم يملكه قبل أن يصبح ملياردير، والكثير من تصريحات محمد على المتناقضة.