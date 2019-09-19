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ضبط عاطلين يستخدمان الأطفال فى التسول بشوارع الدقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت مباحث الأحداث في ضبط عاطلين لاستغلالهما أحداث ودفعهم للتسول وإستجداء المارة بمنطقة بولاق الدكرور، والقبض على مسجل خطر سرقات عامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام "عاطلين أحدهما سبق إتهامه فى 5 قضايا متنوعة - مقيمان بالجيزة" بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال إستغلال الأحداث ، من خلال دفعهم للتسول والإستيلاء على أموالهم كرهاً عنهم مُتخذين من منطقة الدقى بالجيزة وبولاق الدكرور مكاناً لنشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي حصيلة نشاطهما الإجرامى ، وبمواجهتهما اعترفا باستغلال 5 أحداث "تم التوصل إليهم" فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض ، بسؤال المجنى عليهم أيدوا ما سبق.

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وتم ضبط "عامل طباعة" مقيم بولاق الدكرور بالجيزة ، مسجل شقى خطر "سرقات عامة" ، وسابق إتهامه والحكم عليه فى 15 قضية "مخدرات ، سرقة بالإكراه، ضرب ، سرقة متنوعة ، هروب من المراقبة ، إصابة خطأ" آخرهم قضية "أقراص مخدرة" ،ومحكوم عليه فيها بالحبس لمدة سنتين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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