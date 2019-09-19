التصدي لـ 30 موقفا عشوائيا والتقاط 80 مخالفة رادار بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمود عبد الرازق، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 384 مخالفة مرورية، دون تحرير أي مخالفة انتظار خاطئ.

كما تم حجز 16 دراجة نارية "توك توك"، وضبط 30 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري، و44 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 18 حالة، وتحرير 82 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".

يأتي هذا وفق الخطة الموضوعة من مساعد وزير الداخلية للمرور، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.