ضبط 3 عناصر خطرة وفحص شقق مفروشة في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نفذت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية بمشاركة ضباط وقوات 5 إدارات نوعية.

ألقت القوات القبض على متهم صادر ضده أمر ضبط وإحضار، ومشتبه به، و3 عناصر خطرة، وفحص قاطني شقق مفروشة إضافة إلى تنفيذ 55 حكما قضائيا متنوعا وضبط 5 قطع سلاح ناري وأبيض وقضيتي اتجار في المخدرات.

وأسفرت الجهود في مجال المرافق عن رفع "170 كرسيا، 4 برويطة، 40 سيخ حديد، 8 موازين، 5 إستاندات، 4 أسطوانات غاز، عربة فول، 35 أوتاد حديدية" وحجز 3 مركبات "توك توك" مخالفة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية في إطار خطة قطاع الجيزة بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقاً للتواجد الشرطي الفعال.