محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
نفذت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية بمشاركة ضباط وقوات 5 إدارات نوعية.
ألقت القوات القبض على متهم صادر ضده أمر ضبط وإحضار، ومشتبه به، و3 عناصر خطرة، وفحص قاطني شقق مفروشة إضافة إلى تنفيذ 55 حكما قضائيا متنوعا وضبط 5 قطع سلاح ناري وأبيض وقضيتي اتجار في المخدرات.
وأسفرت الجهود في مجال المرافق عن رفع "170 كرسيا، 4 برويطة، 40 سيخ حديد، 8 موازين، 5 إستاندات، 4 أسطوانات غاز، عربة فول، 35 أوتاد حديدية" وحجز 3 مركبات "توك توك" مخالفة.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية في إطار خطة قطاع الجيزة بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقاً للتواجد الشرطي الفعال.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 3 عناصر خطرة وفحص شقق مفروشة في الطالبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.