محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت إدارة مباحث التموين بالجيزة جهودها لضبط الأسعار بالأسواق وتخفيف الأعباء على المواطنين خاصة محدودي الدخل. خلال الـ 24 ساعة الماضية أمكن ضبط 99 قضية متنوعة أبرزها 25 عدم حمل شهادة صحية، 18 منشأة بدون ترخيص، و9 قضايا غش تجاري. وشملت الجهود المرور على عدد من المخابز، وتحرير 6 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و11 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالها حكمدار الجيزة إلى النيابة المختصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباحث التموين تضبط 99 قضية و17 مخبزا مخالفا في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.