مصر | رفع 2570 حالة تعديات على الطريق العام بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 2570 حالة تعديات على الطريق العام بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود الحملة اليوم مجال المرافق عن ضبط 982 كرسيا متنوعا – 62 ميزان متنوع – 173 قلب شيشة – 19 ثلاجة – 164 استاند – 22 أسطوانة غاز – 6 كوريك – 77 طقطوقة - 135 ترابيزة – 18 تابلوه – 65 سلاسل وأوتاد حديدية – 120 لوح - 11 عربة يد متنوع – 63 شمسية – 4 تروللي –15 غرزة شاي – 4 إعلان بدون ترخيص - 6 برويطه –9 فاترينة –8 مدرج خشب –17 شيكارة أسمنت – 8 دكة خشب – شواية – 15 تانده – حله ونش – 20 كارتونه مياه – 9 فاترينه – 6 تروسكل – موتور ونش – 3 قرار غلق وتشميع – 3 محضر إعلان بدون ترخيص – 12 محضر إشغال طريق – 56 ميزان – ونش – 3 توكتوك – 40 سيخ حديد – 60 عرق خشب – 20 لوح خشب – جرار زراعي – وجاء فحم – 6 محضر اعاده غلق – 2 توب قماش – 58 محضر إشغال – 5 محضر تنظيم – 15 محضر إعلان – قرار قطع مياه، وبلغ الإجمالي 2570 حالة تعديات على الطريق العام.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.