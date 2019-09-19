مصر | رفع 2570 حالة تعديات على الطريق العام بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 2570 حالة تعديات على الطريق العام بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكزورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز الدقي، شارع عثمان محرم بمنطقة الطالبية، العمرانية، المنطقة الأثرية، الهرم، العجوزة، جنوب الجيزة، قطاع أكتوبر، ومركز العياط.

وأسفرت جهود الحملة اليوم مجال المرافق عن ضبط 982 كرسيا متنوعا – 62 ميزان متنوع – 173 قلب شيشة – 19 ثلاجة – 164 استاند – 22 أسطوانة غاز – 6 كوريك – 77 طقطوقة - 135 ترابيزة – 18 تابلوه – 65 سلاسل وأوتاد حديدية – 120 لوح - 11 عربة يد متنوع – 63 شمسية – 4 تروللي –15 غرزة شاي – 4 إعلان بدون ترخيص - 6 برويطه –9 فاترينة –8 مدرج خشب –17 شيكارة أسمنت – 8 دكة خشب – شواية – 15 تانده – حله ونش – 20 كارتونه مياه – 9 فاترينه – 6 تروسكل – موتور ونش – 3 قرار غلق وتشميع – 3 محضر إعلان بدون ترخيص – 12 محضر إشغال طريق – 56 ميزان – ونش – 3 توكتوك – 40 سيخ حديد – 60 عرق خشب – 20 لوح خشب – جرار زراعي – وجاء فحم – 6 محضر اعاده غلق – 2 توب قماش – 58 محضر إشغال – 5 محضر تنظيم – 15 محضر إعلان – قرار قطع مياه، وبلغ الإجمالي 2570 حالة تعديات على الطريق العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

