مصر | خلال حملات مكبرة.. ضبط 70 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات مكبرة.. ضبط 70 قضية تموينية متنوعة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط (70) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 25 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 18 إدارة منشأة بدون ترخيص، 6 خبز غير مطابق للمواصفات، 23 عدم الإعلان عن الأسعار، 9 غش تجاري، 7 بيع بأزيد من السعر الرسمي، 11 إنتاج خبز ناقص الوزن، وبلغ إجمالي المضبوطات 105 مخالفة تموينية متنوعة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

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وفي نفس السياق تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية من ضبط (2048) قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة الماضية أبرزها ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته (5،650) طن "نشا ذرة دقيق" مستلزمات إنتاج، وكذا عدد (1500) عبوة "حلويات شرقية" منتج نهائي يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود تاريخ إنتاج وصلاحية.

وتم ضبط مسئول شركة لتجارة السلع الغذائية (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (3078) عبوة سلع غذائية "مخللات- عصائر- صلصة- زيت زيتون" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها.

وكما تم ضبط مسئول شركة لإنتاج مستحضرات التجميل (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته ( 23856) عبوة "مستحضرات تجميل" منتج نهائي "زيوت شعر- كريمات- شامبو - جل" غير مسجلة بوزارة الصحة، وكذا عدد (1221801) عبوة وقطعة "زيوت عطرية- ألوان صناعية - فازلين- بودرة بيضاء- إستيكرات" مستلزمات إنتاج معبئة داخل شكائر وبراميل مجهولة المصدر.

