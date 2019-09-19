مصر | أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي شارك فيها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، واللواء مدحت فارس نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، قائد شرطة المرافق، وعدد من القيادات الأمنية بقطاع أمن الجيزة، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة وشرطة المرافق، ورجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 551 كرسيا – 4 برويطه – 2 تروسيكل – 3 عربة يد – 8 ترولي – 2 غرزه شاي – ونش كامل – 11 ترابيزة متنوعة – 3 ثلاجه – 11 استاند – الإجمالي 115، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 18 اشتباه – 2 تسول -2مضايقه - الإجمالي 22.

ومن ناحية أخرى كانت قد شنت إدارة شرطة المرافق بقطاع أمن الجيزة، حملة مكبرة أمس الأربعاء، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال مجهود البحث الجنائى عن ضبط 21 اشتباه –بائع متجول – 2 تسول–مضايقة سائحين، وبلغ الإجمالي 25 قضية مخالفة، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 75 كرسي – 23 طقطوقه – خلاطة – 2 شمسيه – 25 اوتاد وسلاسلا حديدية – 3 برويطة- 8 ثلاجة – 5 ميزان – 2 اسطوانه – 5 استاند – حلة ونش- موتور ونش – 3 وجاء فحم – 3 غرزة شاي – 5 برويطة – 4 تورلي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

