مصر | في ثاني أيام الدراسة.. حملات مرورية بشوارع وميادين الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ثاني أيام الدراسة.. حملات مرورية بشوارع وميادين الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير مخالفات انتظار خاطئ، مخالفات متنوعة، ( 2 ) سيارة بدون لوحات معدنية، وضبط دراجه بدون لوحات معدنية، ضبط ( 80 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 30 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (25 ) الصلاحية الفنية للسيارة، مخالفات نـمــوذج 125، ( 44 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 38 ) زجاج فاميه، ( 16 ) حجز توك توك، ( 18 ) التصالح الفوري، ( 30 ) ملصقات ومتعلقات، ( 56 ) دخان كثيف، ( 45 ) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 384 مخالفة مرورية.

ومن ناحية أخرى كانت قد شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملة مرورية، بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة، لتحقيق السيولة المرورية، أسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير مخالفات متنوعة، ضبط سيارة بدون لوحات معدنية، وضبط دراجه بدون لوحات معدنية، ضبط ( 80 ) مخالفة تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 24 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، وتحرير مخالفات انتظار خاطئ، (27 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 2017 ) نـمــوذج 125، ( 19 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 11 ) زجاج فاميه، ( 10 ) حجز توك توك، ( 81 ) التصالح الفوري، ( 18 ) ملصقات ومتعلقات، ( 50 ) دخان كثيف، ( 37 ) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 358 مخالفة مرورية متنوعة.

