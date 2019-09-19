مصر | مجلس الدولة يستجيب لتظلمات أصحاب الظروف الصحية.. ويقرر تفعيل وحدة الإنجاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يستجيب لتظلمات أصحاب الظروف الصحية.. ويقرر تفعيل وحدة الإنجاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وكما قرر المجلس أيضًا الاستجابة لبعض التظلمات عن الحالات الموضوعية طبقا للقواعد الواردة في قانون مجلس الدولة ولائحته الداخلية مع مراعاة صالح العمل. وكما قرر المجلس أيضًا الاستجابة لبعض التظلمات عن الحالات الموضوعية طبقا للقواعد الواردة في قانون مجلس الدولة ولائحته الداخلية مع مراعاة صالح العمل. وعلى صعيد متصل، أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، قرارًا بإعادة تفعيل وحدة متابعة الإنجار بأقسام المجلس المختلفة على مستوى الجمهورية لزيادة معدلات الأداء، وتحقيق العدالة الناجزة عن طريق إنجاز المحاكم للقضايا بعدالة وسرعة، وهي حق للمواطنين جميعا، وكذلك الحفاظ على حقوق الدولة.

انتهى المجلس الخاص لمجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، من بحث التظلمات التي قدمت من القضاة عن الحركة القضائية التي صدرت في أغسطس الماضي، وقرر الاستجابة للتظلمات المقدمة من القضاة أصحاب الظروف الصحية في إطار القواعد المعمول بها.

والجدير بالذكر أن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة هو الذي أنشأ وحدة متابعة الإنجاز برئاسته بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 836 لسنة 2017 مما أدى لنشر ثقافة الإنجاز بين قُضاة مجلس الدولة، فقام كل رئيس وحدة (محكمة – دائرة – إدارة ) بوضع خطة إنجاز فرعية فى أول العام القضائى، فخطة إنجاز رئيسية لكل قسم، وخطة إنجاز عامة على مستوى المجلس، ويتم متابعة ذلك، مما أدى للتنافس الشديد بين القُضاة في العام القضائي 2017/2018، وتم القضاء على جزء كبير من القضايا المتراكمة، وزادت معدلات إنجاز الأعضاء، مقارنة بالأعوام السابقة، كل هذا دون ضغط على أحد ودون زيادة ساعات العمل، وإنما ببث الروح الإيجابية والإحساس بالمواطنين والظروف الحالية للوطن، لذا فالجميع متفائل بتولى سيادته رئاسة مجلس الدولة لوضع أسلوب علمي لإدارة مجلس الدولة، وتطبيق نظام الميكنة والرقمنة تنفيذًا لسياسة الدولة في هذا الصدد.