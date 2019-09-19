شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزيري الإسكان والتعليم العالي حول «العلمين والمنصورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الخميس، اجتماعاً مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة موقف تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا «العلمين الأهلية»، بمدينة العلمين الجديدة، وجامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة المنصورة الجديدة.

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واتفق الدكتور عاصم الجزار، والدكتور خالد عبدالغفار، على بدء الدراسة بشكل مرحلي بالجامعتين، في العام الدراسي القادم سبتمبر ٢٠٢٠، مؤكدين أهميتهما في تنمية مدينتي «العلمين الجديدة»، و«المنصورة الجديدة»، وزيادة عوامل جذب السكان إليهما.

كما ناقش وزيرا الإسكان والتعليم العالى، كيفية التوسع في إنشاء الجامعات المحلية والدولية في جميع المدن الجديدة، من أجل توفير الخدمات المختلفة لسكان تلك المدن، وتحقيق طفرة في مستوى التعليم الجامعي على مستوى الدولة المصرية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (العلمين الأهلية)، بمدينة العلمين الجديدة، جارٍ تنفيذها على مساحة 128 فداناً، وتضم الجامعة 13 كلية و4 مبان سكنية ومبنى للإدارة والمكتبة، كما أنه جارٍ تنفيذ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة المنصورة الجديدة، على مساحة 67 فداناً، وتضم الجامعة كليات: القانون الدولي، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم الطبية، والصيدلة، والأسنان ومكتبة مركزية ومستشفى جامعي ومبنى إدارة وصالة رياضية ومعارض.