شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ25 مليون دينار كويتي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وتعديل اتفاقية القرض بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 25 مليون دينار كويتي. وفيما يلي نص القرار

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