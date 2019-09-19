شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على قرض لإنشاء 4 محطات تحلية مياه بجنوب سيناء (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 15 مليون دينار كويتي والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018. وللاطلاع على نص القرار:

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