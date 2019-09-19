شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين للعلوم والتكنولوجيا في سبتمبر 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لمتابعة موقف تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا «العلمين الأهلية»، بمدينة العلمين الجديدة، وجامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة المنصورة الجديدة.

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واتفق الدكتور عاصم الجزار، والدكتور خالد عبدالغفار، على بدء الدراسة بشكل مرحلي بالجامعتين، في العام الدراسي القادم سبتمبر 2020، مؤكدين أهميتهما في تنمية مدينتي «العلمين الجديدة»، و«المنصورة الجديدة»، وزيادة عوامل جذب السكان إليهما.

كما ناقش وزيرا الإسكان والتعليم العالى، كيفية التوسع في إنشاء الجامعات المحلية والدولية في جميع المدن الجديدة، من أجل توفير الخدمات المختلفة لسكان تلك المدن، وتحقيق طفرة في مستوى التعليم الجامعى على مستوى الدولة المصرية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (العلمين الأهلية)، بمدينة العلمين الجديدة، جارٍ تنفيذها على مساحة 128 فداناً، وتضم الجامعة (13 كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة)، كما أنه جارٍ تنفيذ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة المنصورة الجديدة، على مساحة 67 فداناً، وتضم الجامعة (كليات: القانون الدولي، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم الطبية، والصيدلة، والأسنان – مكتبة مركزية – مستشفى جامعى – مبنى إدارة – صالة رياضية – معارض).