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التأمين الصحى الشامل يكشف تفاصيل منظومة الحجز الإلكترونى المسبق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عن منظومة الحجز الالكترونية التى يلتزم بها المنتفعين والتى تتضمن ضرورة الذهاب إلى الوحدة الصحية أو المركز الطبى التابع له محل سكن المنتفع على أن يتوجه إلى موظف الاستقبال للحجز.

 

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة : اظهر الرقم القومى الخاص بك أو شهادة الميلاد فى حالة الكشف على الأولاد ثم اعرف الرقم الخاص بك من الموظف المختص ثم احجز موعدا مسبق واختر الطبيب من خلال الرقم الخاص بك.

 

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن الحجز المسبق إلزامى وذلك للحفاظ على وقت المنتفع وتقليل فترة الانتظار له ولغيره.

 

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يشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل انطلقت فى بورسعيد أول يوليو لتشمل التغطية التأمينية جميع المواطنين بدون تمييز .

 

 

 

 

 


 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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