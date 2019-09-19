شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل يكشف تفاصيل منظومة الحجز الإلكترونى المسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عن منظومة الحجز الالكترونية التى يلتزم بها المنتفعين والتى تتضمن ضرورة الذهاب إلى الوحدة الصحية أو المركز الطبى التابع له محل سكن المنتفع على أن يتوجه إلى موظف الاستقبال للحجز.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة : اظهر الرقم القومى الخاص بك أو شهادة الميلاد فى حالة الكشف على الأولاد ثم اعرف الرقم الخاص بك من الموظف المختص ثم احجز موعدا مسبق واختر الطبيب من خلال الرقم الخاص بك.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن الحجز المسبق إلزامى وذلك للحفاظ على وقت المنتفع وتقليل فترة الانتظار له ولغيره.

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يشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل انطلقت فى بورسعيد أول يوليو لتشمل التغطية التأمينية جميع المواطنين بدون تمييز .



