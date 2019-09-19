شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 9 مهام للقوافل البيطرية العلاجية المجانية بقرى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، أن معهد بحوث التناسليات الحيوانية ، قام بالاشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات الحيوانية ومعهد بحوث الانتاج الحيوانى والهيئة العامة للطب البيطرى ومديرية طب بيطرى ببنى سويف وصندوق التأمين على الماشية ، بعمل قوافل بيطرية تنموية علاجية وارشادية الممولة من برنامج التنمية الزراعية محافظة بنى سويف خلال 6 أيام فى الفترة من 14 الى 19 من الشهر الجارى.

وأوضحت وزارة الزراعة ، في بيان لها ، أن نشاط القافلة شمل فحص تناسلى ، وسونار وجراحة وباطنة والامراض التناسلية ، وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية ، وتحصينات غير سيادية وفحص للأمراض الوبائية والمعدية ،وفحص معملى للعينات الممثلة لكافة المشاكل الحقلية ، وعمل ندوة إرشادية لصغار المربين عن تدوير المخلفات وعمل السيلاج وعمل دورة تدريبية للأطباء البيطريين بالمديرية .

وتم تنظيم ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين وندوات ارشادية لصغار المربين فى مركز بنى سويف وحدة المركز ، مركز ناصر قرية بهشين ، مركز إهانسيا فرية قاى ، مركز بنى سيف قرية باروط ، مركز بنباب قرية قنبش ، مركز الواسطى قرية الميمون .