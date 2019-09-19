شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: نضمن التغطية الصحية لكل فئات المجتمع بدون تمييز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أنها تضمن التغطية الصحية الشاملة لكل فئات المجتمع بدون تميز فى نوع وشكل وطريقة أداء الخدمة للمنتفع أيا كان.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل إن الجميع سواء أمام القانون والمنتفعين يحصلون على نفس الخدمة وفى نفس المكان وأضافت أن المستشفيات جميعها بها احدث الأجهزة والكوادر والتخصصات الطبية.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل أن المواطن يحصل على الخدمة مقابل سداد الاشتراكات والمساهمات أما غير القادر فيحصل على الخدمة ولكن تتحمل الدولة عنة قيمة الاشتراك.

وأوضحت منظومة التأمين الصحى الشامل أن محافظة بورسعيد، التى انطلقت فيها المنطومة أول يوليو أصبحت جاهزة تماما لاداء الخدمة وفق القواعد الجديدة المتعلقة بالميكنة.