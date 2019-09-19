شكرا لقرائتكم خبر عن هذه القطارات تتأخر اليوم بسب أعمال تطوير السكة الحديد.. اعرف أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، الخميس الموافق 19 سبتمبر 2019، نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب. أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة ثانياً : خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :- القاهرة / أسيوط مدة 35 دقيقة أسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة Advertisements ثالثاً : خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات .

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