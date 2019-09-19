شكرا لقرائتكم خبر عن "نتنياهو" يدعو "جانتس" لعقد لقاء لبحث تشكيل حكومة وحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس الوزراء الاسرائيلى زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، زعيم حزب أزرق أبيض بينى جانتس لعقد لقاء بهدف البحث فى امكانية تشكيل حكومة وحدة واسعة، فى وقت ولم يرد تعقيب بعد من المتحدثة باسم جانتس.

دعوة نتنياهو هذه جاءت بعد إعلانه، أمس الأربعاء، عن تشكيل كتلة أحزاب اليمين كجسم واحد، يكون المركب الأساسى فى الحكومة الإسرائيلية المقبلة وأن تنضم إليه كتل أخرى.

من جانب آخر وقع قادة الأحزاب اليمينية الاسرائيلية على وثيقة واتفاق بعدم الانضمام لأى حكومة جديدة لا يرأسها بنيامين نتنياهو.

واعترف نتنياهو بأنه فشل فى تحقيق فوز فى الانتخابات، وقال إنه "خلال الانتخابات دعوت إلى تشكيل حكومة يمين. لكن لأسفى، تظهر نتائج الانتخابات أن هذا ليس ممكنا. والشعب لم يحسم بين المعسكرين. لذلك لا مفر سوى بتشكيل حكومة وحدة واسعة، واسعة قدر الإمكان، مؤلفة من جميع الجهات".

وسبق ذلك تصريح عضوى كنيست من "كاحول لافان" لصحيفة "هآرتس" بأن كتلتهما تفضل الانضمام إلى حكومة وحدة برئاسة نتنياهو على التوجه إلى انتخابات ثالثة.

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وبدأت في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل عملية فرز الأصوات في المغلفات المزدوجة لانتخابات الكنيست الـ22، والتى يزيد عددها بقليل عن 240 ألفا.

وبعد فرز حوالى 180 ألف صوت من المغلفات المزدوجة لانتخابات الكنيست الـ22، ارتفع تحالف "أرزق أبيض" بزعامة بنى جانتس إلى 33 مقعدًا.

فيما حصل حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيجدور ليبرمان على ثمانية مقاعد بعد فرز 96.5٪ من الأصوات حتى الآن.

وحصل الليكود على 31 ، والقائمة المشتركة 13 ، وشاس 9 ، ويسرائيل بيتنا 8 ، يهوداة هتوراة 8 مقاعد، واليمين 7، وحزب العمل 6، والمعسكر الديمقراطى 5.