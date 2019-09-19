شكرا لقرائتكم خبر عن "العصار" يبحث مع رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، Balazs Hendrich رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات بحضور الدكتور Péter Kveck سفير دولة المجر بالقاهرة ووفد مرافق من ممثلي (21) شركة مجرية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

في بداية اللقاء ، تم الترحيب بالوفد المجري ، حيث تم استعراض إمكانيات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع العسكري والمدني، وتم التأكيد على الاهتمام بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات المجرية في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على كلا الجانبين، كما تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات متعددة مثل التعاون في مجال إنتاج الصلب، تصنيع معدات الميكنة الزراعية، إقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، تنفيذ وحدات تنقية مياه الشرب الصغيرة ومكوناتها، وحدات توليد الكهرباء الصغيرة، أنظمة التأمين والأمن السيبراني، وغيرها من المجالات.

Advertisements

يأتي هذا اللقاء في ظل انعقاد منتدى الأعمال المصرى والمجري لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمشاركة الشركات المجرية العاملة في المجالات الصناعية المختلفة، والتي من بينها شركات تعاونت بالفعل مع شركات الإنتاج الحربي وتسعى إلى زيادة مجالات التعاون معها وأخرى لم يسبق لها التعاون مع الشركات التابعة للوزارة وتسعى إلى التعاون الثنائي مع شركات الإنتاج الحربي، وتم الإشارة إلى أن التعاون مع الجانب المجري شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية من خلال نقل التكنولوجيا المجرية المتقدمة إلى شركات الإنتاج الحربي بهدف إنتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة، مما يسهل تواجد هذه المنتجات بالسوق المصرية والعربية والأفريقية.

أكد Balazs Hendrich رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات على وجود اهتمام متزايد من الشركات المجرية بالتعاون مع الشركات المصرية ومنها شركات "الإنتاج الحربي" خاصةً لما تتميز به الشركات والوحدات التابعة للوزارة من إمكانيات فنية وتكنولوجية وتصنيعية وكوادر بشرية وبنية تحتية متميزة، معرباً عن رغبته في تعزيز ودعم العلاقات التجارية بين البلدين، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة تحركات مكثفة من الحكومتين ومجتمع الأعمال بمصر والمجر لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة، كما استعرض ممثلو الشركات المجرية مجالات العمل التي يقومون بها، وتم استعراض مجالات التعاون التي من الممكن مشاركة شركات الإنتاج الحربي في تنفيذها.

وأشاد الدكتور Péter Kveck سفير دولة المجر بالقاهرة بالعلاقات الثنائية بين الدولتين والتى يعكسها عقد اللقاءات عالية المستوى بين مسئولي الجانبين والتي من بينها هذا اللقاء الذي يأتي استكمالا للقاءات سابقة وأخرى تالية، كما أشاد بالتعاون الاقتصادي والصناعي بين الشركات المصرية والمجرية، مشددا على ضرورة العمل على توظيف هذه العلاقات المتميزة بين الجانبين من خلال زيادة التعاون وإقامة شراكات ثنائية جديدة في مختلف المجالات التصنيعية بين الشركات المصرية -ومنها شركات الإنتاج الحربي- والشركات المجرية، وأثنى على ما تشهده مصر من استقرار، مضيفاً أنها تقوم بدور حيوي لتثبيت دعائم السلام والاستقرار فى المنطقة.