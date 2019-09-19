83 %من القراء يؤيدون التوسع فى إنشاء الكليات التكنولوجية للحد من البطالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد قراء الخليج 365 مقترح التوسع فى إنشاء الكليات التكنولوجية للحد من البطالة، حيث أجاب ما يقرب من 83% من القراء بـ"نعم على استطلاع للرأى أجراه الخليج 365 بعنوان" "هل تؤيد التوسع فى إنشاء الكليات التكنولوجية للحد من البطالة؟" وأجاب 17% من قراء الخليج 365 بـ"لا".

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