برلمانية: القوات المسلحة الحاجز الوحيد أمام تنظيم الإخوان الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إن الجماعة الإرهابية تستغل كامل الإمكانيات والقنوات المتاحة لها في محاولة نشر الشائعات الفترة الأخيرة؛ لزعزعة استقرار الوطن وثقة الشعب المصري في الرئيس والجيش الوطني، ومؤسسات الدولة.

وأشارت في بيان، اليوم، إلى أن القوات المسلحة المصرية تتعرض إلى حملة ممنهجة تستخدم كل الأساليب القذرة من أجل تشويه صورتها وإيجاد منفذ لضرب الوطن.

وأكدت أن القوات المسلحة الحاجز الوحيد أمام تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يريد أن ينال من الدولة، ومحاولات ضربها بداية لضرب الوطن، ما يتطلب إجراءات حاسمة لمواجهتها.