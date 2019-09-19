القبض على 30 تاجر مخدرات في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة استهدفت مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية. أسفرت الحملة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط "33 متهما بينهم 30 اتجارا و3 حالات تعاطي بمضبوطات بلغت 1545 جرام حشيش، 589 قرص مخدر، 750 جرام إستروكس، 113 جرام هيروين". وضُبط في مجال قضايا الأسلحة النارية "4 متهمين بحوزتهم طبنجة عيار 9 مم، فردي خرطوش محلي الصنع وبندقتين آليتين و12 طلقة مختلفة الأعيرة. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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