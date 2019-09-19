التحفظ على 18 مشتبها به ضبطوا بالمنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة استهدفت فرض السيطرة الأمنية بالمنطقة الأثرية دائرة قسم شرطة الأهرام. أسفرت الحملة عن رفع 115 حالة تعد على الطريق العام، والتحفظ على 18 حالة اشتباه يخضعون للفحص الجنائي، وضبط 4 حالات تسول ومضايقة للسياح. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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