أخبار مصر | "الصحة العالمية": نسعى لمساعدة الصومال على تعزيز نظام الرعاية الصحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية": نسعى لمساعدة الصومال على تعزيز نظام الرعاية الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تعهدت بالعمل مع السلطات الصحية في الصومال لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين قدرة العاملين الصحيين الوطنيين.

وقال أحمد المنذري ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الذي أنهى زيارته الأولى إلى الصومال ، قال إن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة ستركز على رعاية الصحة العقلية ، والرعاية الصحية للأم والطفل ، ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية.

وأضاف المنذري في بيان أصدره يوم الثلاثاء "أحث الجهات المانحة على الاعتراف بالإرادة السياسية التي تم إظهارها لضمان رفاهية جميع الصوماليين ، والاستثمار في مستقبل الصومال من خلال صحة شعبها". مساء في نهاية زيارته للأمة القرن الأفريقي.

وأثناء تواجده في الصومال ، قال المنذري إنه أطلق خريطة طريق البلاد للتغطية الصحية الشاملة والتقى لاحقًا بممثلي وكالات الأمم المتحدة وقادة الصحة والشركاء والصوماليين المشردين والعاملين الصحيين لمراجعة الاستجابة الصحية وتحديد طرق تعزيزها. عمل منظمة الصحة العالمية في البلاد.

من خلال خارطة طريق التغطية الصحية الشاملة ، قالت منظمة الصحة العالمية إن الصومال يهدف إلى زيادة عدد الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية ، لا سيما الأشد فقراً والذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها حتى لا يتخلف أي صومالي عن الركب.

ودعا المنذري إلى تخصيص المزيد من الموارد حتى تصبح التغطية الصحية الشاملة حقيقة واقعة في الصومال ، والتي قال إنها لاعب رئيسي عندما يتعلق الأمر بالنهوض بالأجندة الصحية في المنطقة.

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وقال المنذري "في السنوات الخمس الماضية ، حققت البلاد تقدماً كبيراً في القضاء على شلل الأطفال والسيطرة على الحصبة والكوليرا ، وخفض معدلات وفيات الأمهات".

الجماعات المتطرفة في الصومال

وتعاني الصومال والدول المحيطة بها من جماعة أو حركة الشباب الإسلامية المسلحة، حيث تعيش الصومال بلا سلطة مركزية قادرة على إدارة شؤون البلاد منذ حوالي 20 عاما ما فتح الباب أمام ظهور جماعات مسلحة من ناحية، وظهور القراصنة من ناحية أخرى، حسب فرانس 24.

وقد تأسست حركة الشباب الصومالية المسلحة في عام 2004، ونفذت عمليات إرهابية فى الصومال، فتل خلالها مئات.

وتزعم الحركة وقت تأسيسها أحمد عبدي غودان أبو الزبير، بينما يرأسها حاليا أبو بكر على عدن.

وتضم الحركة الصومالية بين صفوفها ما بين 5 إلى 9 آلاف مقاتل بينهم صوماليون ومقاتلون أجانب أغلبهم عرب إضافة إلى باكستان، وعددهم حوالي 800 مقاتل، حسب لوموند الفرنسية.