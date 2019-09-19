أخبار مصر | تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد اليوم الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة، اليوم الخميس، على بعض خطوط الهيئة.

الهيئة قالت في بيان لها، إن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.



وأوضحت الهيئة أن هذه التأخيرات تشمل:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

منطقة القاهرة أسيوط مدة 35 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب، عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين. Advertisements وفي سياق آخر، عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمس، اجتماعا مع وفد شركة بروجريس ريل لوكوموتيف، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، لبحث آخر المستجدات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة، والشركة. تضمنت مذكرة التفاهم قيام الشركة بتحديث وإصلاح 91 جرارا بالإضافة إلى شراء 50 جرار EMD جديد وعمل عقد صيانة لعدد 141 جرارا لمدة 15 عاما بعد توقيع الاتفاقية التنفيذية بين الجانبين. ويعتبر الاجتماع واحد من سلسلة الاجتماعات مع الوزارات والهيئات والشركات التي تتعاون مع وزارة النقل، لدفع معدلات التنفيذ والإسراع بتنفيذ المشروعات والتعاقدات، تم خلاله التأكيد على أهمية الإسراع بتنفيذ الاتفاق لتدعيم قوة الجر بالهيئة لتحسين الخدمة المقدمة للركاب. هذا وتشمل خطة وزارة النقل لتطوير قطاع السكك الحديد في مصر، اتجاهين فيما يخص تدعيم قوة الجر وهما:

الأول يتمثل فى التعاقد على شراء 250 جرارا جديدا.



اللثانى يشمل صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات.

وسيتم تفعيل هذه الخطة من خلال عدة خطوات وهي:



- توفير قطع الغيار الأصلية، من المصانع المنتجة للجرارات.



- إعادة التأهيل فى ورش سكك حديد مصر تحت إشراف خبراء من المصانع العالمية، لنقل الخبرات الى المهندسين والفنيين المصريين.