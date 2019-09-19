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الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 33 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

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القاهرة 23 33
شبين الكوم 23 33
طنطا 23 32
دمنهور 23 32
الإسكندرية 22 29
بلطيم 22 29
مطروح 19 28
السلوم 20 29
سيوة 20 33
بورسعيد 25 30
دمياط 24 29
الزقازيق 22 33
الاسماعيلية 21 34
السويس 22 34
العريش 23 30
رفح 21 29
رأس سدر 23 34
نخل 16 33
نويبع 27 35
طابا 25 34
كاترين 17 32
الطور 25 35
شرم الشيخ 28 36
الغردقة 26 37
مرسى علم 25 34
الفيوم 22 34
بنى سويف 23 34
المنيا 23 35
أسيوط 23 36
سوهاج 24 37
قنا 25 38
الأقصر 25 41
أسوان 25 42
أبوسمبل 25 40
الوادى الجديد 25 37
شلاتين 27 38
أبو رماد 26 37
حلايب 29 34
رأس حدربة 28 33

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى


مكة المكرمة 30 43
المدينة 27 44
الرياض 25 42
المنامة 30 37
أبوظبى 29 42
الدوحة 27 37
الكويت 26 45
دمشق 14 33
بيروت 25 31
عمان 19 36
القدس 20 31
غزة 24 31
بغداد 25 42
مسقط 27 32
صنعاء 13 28
الخرطوم 29 39
طرابلس 24 32
تونس 21 30
الجزائر 20 26
الرباط 16 24
نواكشوط 26 31

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى


أنقرة 12 21
اسطنبول 18 26
إسلام آباد 22 33
نيودلهى 24 31
جاكرتا 24 33
بكين 16 25
كوالالمبور 24 33
طوكيو 18 24
أثينا 20 24
روما 16 28
باريس 10 21
مدريد 17 28
برلين 06 15
لندن 11 21
مونتريال 13 22
موسكو 02 11
نيويورك 13 21
واشنطن 12 24

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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