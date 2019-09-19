أخبار مصر | عاجل.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يسود البلاد، طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأوضح الخبراء أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن حالة البحر المتوسط، فتوقع الخبراء أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

ونشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات والمدن:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 23 32

دمنهور 23 32

الإسكندرية 22 29

بلطيم 22 29

مطروح 19 28

السلوم 20 29

سيوة 20 33

بورسعيد 25 30

دمياط 24 29

الزقازيق 22 33

الاسماعيلية 21 34

السويس 22 34

العريش 23 30

رفح 21 29

رأس سدر 23 34

نخل 16 33

نويبع 27 35

طابا 25 34

كاترين 17 32

الطور 25 35

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 26 37

مرسى علم 25 34

الفيوم 22 34

بنى سويف 23 34

المنيا 23 35

أسيوط 23 36

سوهاج 24 37

قنا 25 38

الأقصر 25 41

أسوان 25 42

أبوسمبل 25 40

الوادى الجديد 25 37

شلاتين 27 38

أبو رماد 26 37

حلايب 29 34

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رأس حدربة 28 33

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 43

المدينة 27 44

الرياض 25 42

المنامة 30 37

أبوظبى 29 42

الدوحة 27 37

الكويت 26 45

دمشق 14 33

بيروت 25 31

عمان 19 36

القدس 20 31

غزة 24 31

بغداد 25 42

مسقط 27 32

صنعاء 13 28

الخرطوم 29 39

طرابلس 24 32

تونس 21 30

الجزائر 20 26

الرباط 16 24

نواكشوط 26 31

أما درجات الحرارة المتوقعة، على عدد من مدن وعواصم العالم فجاءت كالتالي:

الصغرى العظمى

أنقرة 12 21

اسطنبول 18 26

إسلام آباد 22 33

نيودلهى 24 31

جاكرتا 24 33

بكين 16 25

كوالالمبور 24 33

طوكيو 18 24

أثينا 20 24

روما 16 28

باريس 10 21

مدريد 17 28

برلين 06 15

لندن 11 21

مونتريال 13 22

موسكو 02 11

نيويورك 13 21

واشنطن 12 24