شكرا لقرائتكم خبر عن «أخبار ع الصبح»: توقعات بزيادة أسعار السيارات وسحب «زانتاك» من الأسواق ومقتل مسجل خطر وصلح عمرو دياب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال الساعات القليلة الماضية، أصدرت وزراة الصحة قرارا بسحب عقار «زانتاك»، كما تبادل مسجل خطر إطلاق النار مع الشرطة في بني سويف، وتوقع خبراء زيادة أسعار السيارات بعد إلغاء الدولار الجمركي.

كما أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلى تقدم بينى جانتس، بـ«32 مقعدًا»، على حزب نتنياهو، وعلى الجانب الآخر من الكرة الأرضية قتل وأصيب 5 أشخاص في حادث إطلاق نار في شيكاجو، وإلى التفاصيل:

أعلنت مؤخرا وزارة المالية ومصلحة الجمارك عن العمل بسعر الدولار الحر على جميع السلع المستوردة، بداية من سبتمبر الجارى، بعد أن كانت تثبت سعر الدولار الجمركى للسلع الأساسية عند 16 جنيها، بينما كانت تحدد سعر الدولار للسلع الأخرى وفقا لسعر الدولار في البنك المركزى عند نهاية كل شهر.. التفاصيل اضغط هنا

قررت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، سحب مشغل وعفار «زانتاك» بجميع أشكاله وتركيزاته من السوق الدوائي ووقف تداول جميع الأشكال الصيدلانية المحتوية على مادة الرانيتيدين.. التفاصيل اضغط هنا

انتقلت النيابة العامة في بني سويف، منذ قليل، لمناظرة جثة هارب من أحكام ومتهم في جرائم سرقة بالإكراه في الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، لقي مصرعه، في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، بالظهير الصحراوي لقرية سنور بمحافظة بني سويف.. التفاصيل اضغط هنا

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلى، التي أجريت أمس الأول، تقدم حزب «أزرق أبيض» برئاسة بينى جانتس، «32 مقعدًا»، على حزب «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو، بمقعد واحد، وحصلت القائمة المشتركة الممثلة للوسط العربى على 13 مقعدًا، وحزب «إسرائيل بيتنا» على 9 مقاعد، بعد فرز 93% من الأصوات.. التفاصيل اضغط هنا

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أعلن أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض عن تصالح موكله عمرو دياب مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وإنهاء كافة النزاعات القانونية بينهما.. التفاصيل اضغط هنا

أعلن عدد من المرشحين الخاسرين في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية، دعمهم لأستاذ القانون الدستورى، قيس سعيد، في جولة الإعادة المرتقبة أمام رجل الأعمال، نبيل القروى، المسجون بتهمة غسيل أموال، معتبرين أن الأول يسير على خطى ثورة «الياسمين»، في الوقت الذي لا يزال أنصار الأخير يطالبون بإطلاق سراحه للحصول على فرصة التعبير عن نفسه أمام منافسه.. التفاصيل اضغط هنا

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل 3 أشخاص وإصابة شاب وامرأة، الخميس، في إطلاق نار بمدينة شيكاجو، بولاية إلينوي الأمريكية، مشيرة إلى أنه لم يتم التعرف على هوية أي من الضحايا.. التفاصيل اضغط هنا

كشف تقرير رقابى صادر حديثًا من الجهاز المركزى للمحاسبات- بشأن عدد من المخالفات الجسيمة التي أسفر عنها فحص الحساب الختامى وحسابات التسوية للوحدة الحسابية بمستشفى طب الأزهر الجامعى في دمياط الجديدة عن السنة المالية «2018- 2019» ومخالفات أخرى بلغت 21 مليون جنيه.. التفاصيل اضغط هنا

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أمس، اجتماعًا مع اللواء سامى الشناوى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لوضع الرؤية المشتركة بين الوزارة والهيئة لدفع التنمية في محافظات الصعيد في ضوء الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بالاهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها.. التفاصيل اضغط هنا

واصل ريـال مدريد مسلسل إخفاقاته وخساراته، ولكن هذه المرة على الصعيد الأوروبي، وذلك بعد أن تلقى هزيمة قاسية على يد مضيفه باريس سان جرمان ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.. التفاصيل اضغط هنا

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، أمس، إحالة 4 مسؤولين بمركز ومدينة دكرنس إلى التحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة، بسبب التقصير والتقاعس عن أداء واجبهم الوظيفى.. التفاصيل اضغط هنا