"فوار حموضة وعلاج للقرحة".. ننشر أسماء 21 دواءً تضمنها تحذير الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

اتخذت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، قرارًا بوقف تداول جميع المستحضرات التي تحتوي على المادة الخام الفعالة "الرانتيدين" بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات لجميع الشركات والأسماء التجارية لحين التأكد من عدم وجود شائبة بالمادة الخام، على أن يتم الإفراج عن جميع المستحضرات التي تم وقف تداولها طبقًا لنتيجة التحليل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

كما قررت وزارة الصحة سحب عقار "زانتاك" بكل أشكاله الصيدلية وتركيزاته؛ لحين الانتهاء من الإجراءات التي تؤكد خلو المستحضر من شائبة بها مواد مُسرطنة بمستويات منخفضة.

وينشر الخليج 365 أسماء الأدوية الـ 21 التي حذرت وزارة الصحة منها في خطابها، والتي من بينها: فوار راني، رانيتيدين، رانتيدول، زانتاك، فارو رانتدين، اسيلوك، اسيلايت، رانيتاريجو، الرانتاز، اوسموران، رانتيبلوك، هيستاك، ابيرانت، رانيتاك، نورسيف، مجدين، ابيران، رايتيكيور، جاستبروكت.

كانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، كشفت النقاب الجمعة الماضية، عن أن بعض أدوية "الرانتيدين" تحتوي على نسب قليلة من شوائب نيتروزامين المسرطنة، وعلى رأسها الدواء المعروف باسم "زانتاك".

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وبحسب خطاب وجهته إدارة الصيدلة بوزارة الصحة إلى وكلاء الوزارة بجميع المحافظات -حصل عليه الخليج 365-، فإنه تقرر سحب عينات من المادة الخام "الرانتيدين" من جميع المصانع المنتجة؛ لتحليلها للتأكد من عدم وجود الشائبة بالمادة الخام.

وطالبت وزارة الصحة المرضى الذين يستخدمون هذه المستحضرات والتي تحمل الاسم العلمي "الرانتيدين" بمراجعة الأطباء لاستخدام البدائل المتاحة لحين ورود منشورات أخرى.

كانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، قالت في بيان، عبر موقعها الرسمي، إنها تحقق منذ العام الماضي في وجود المادة وشوائب أخرى توجد في العقاقير المستخدمة لعلاج ضغط الدم وأمراض القلب المعروفة باسم ARBs.

يشار إلى أنه جرى سحب العديد من هذه العقاقير من قبل هيئة الغذاء والدواء لوجود "مستويات غير مقبولة" من النتروزامين في تلك الأدوية. ويمكن شراء أدوية الرانتيدين دون وصفة طبية للتغلب على حموضة وحرقة المعدة.​