اليوم.. غرفة القاهرة تبدأ توزيع 1000 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احتياجًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تبدأ غرفة القاهرة التجارية اليوم الخميس في تنفيذ مبادرة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية في توزيع 1000 شنطة مدرسية مجهزة بمستلزماتها علي الأسر الأكثر احتياجًا.

وتأتي مبادرة غرفة القاهرة كبداية للغرف التجارية على مستوى الجمهورية في توزيع 10 آلاف شنطة على الأسر الأكثر احتياجا في المحافظات المختلفة.

وقال المهندس إبراهيم العربي، في بيان اليوم الأربعاء، إن التبرع بـ1000 شنطة عن طريق غرفة القاهرة يأتي من منطلق الدور الاجتماعي والتكافلي من التجار المنتسبين للغرفة تجاه المواطنين من خلال تبرعهم بعدد من هذه الشنط والباقي ستتحمل تكلفته المالية غرفة القاهرة.

وشدد العربي على أهمية الدور المجتمعي والتكافلي للتجار المنتسبين للغرف التجارية في مختلف المحافظات، مؤكدا أنهم معتادين عليه ويزداد في المواسم وهذا أمر طبيعي لمساندة أبنائنا تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات لتخفيف الأعباء علي هذه الأسر في ظل متطلبات الموسم الدراسي الجديد.​