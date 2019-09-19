أخبار مصر | اليوم.. بدء تشغيل "عيادة علاج الألم المزمن" لأول مرة ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. بدء تشغيل "عيادة علاج الألم المزمن" لأول مرة ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعلن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأ تشغيل "عيادة علاج الألم المزمن" لأول مرة بمحافظة بورسعيد، وذلك بمستشفى التضامن بالمحافظة لعلاج الأمراض الحادة والمزمنة لدى المنتفعين من المنظومة.

ومن المقرر أن تكون العيادة متاحة أسبوعيا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة ظهرا، وتختص بعلاج الألم الحاد والمزمن من أجل تقديم الإغاثة للمريض وتحسين نوعية الحياة لديه من خلال إيجاد نظام صحي متكامل للتعامل مع الألم الحاد والمزمن لديه بما يضمن مستوى معيشي صحي أفضل للمواطنين، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار.

ومن الحالات التى تعالجها "عيادة علاج الألم المزمن" ألم الظهر بعد جراحة العمود الفقري، ألم المفاصل، ألم الحوض المزمن، ألم السرطان، الاعتلال العصبي السكري،ضيق القناة الشوكية، اضطرابات المفاصل، الألم المزمن بعد الجراحة، الذبحة الصدرية التي لا يمكن علاجها بواسطة الجراحة أو تركيب الدعامة، والعديد من الآلام الأخرى، والتي تعالج باستخدام أدوية وتقنيات غازية حديثة.

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وعقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعا، بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، لمتابعة الخطوات التنفيذية لتأهيل محافظات المرحلة الأولي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزيرة أكدت على الانتهاء من أوامر الإسناد الإنشائية لوحدات ومستشفيات محافظتي السويس وأسوان، بحيث تطبق جميع المعايير الأساسية لهيئة الاعتماد والرقابة كما تم تطبيقه ببورسعيد.

وأضاف أن وزيرة الصحة، أشارت إلى أنه سوف يتم حصر وتسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة وإجراء الإحالات الورقية بباقي محافظات المرحلة الأولى كخطوة مبدئية لتطبيق المنظومة الجديدة، وذلك خلال الفترة القليلة القادمة.